Замгубернатора Приангарья назначен участник СВО Александр Шуваев

Герой России генерал-майор Александр Шуваев назначен заместителем губернатора Иркутской области. Соответствующий указ подписан главой Приангарья Игорем Кобзевым. Как сообщил господин Кобзев в своем Telegram-канале, Александр Шуваев в 2025 году был одним из 85 участников президентской программы «Время героев», связанной с обучением и последующим трудоустройством ветеранов СВО, в том числе в органах власти.

Губернатор Иркутской области также отметил, что новый замгубернатора ранее «проходил стажировку в органах власти региона». В сферу ответственности Шуваева будут входить вопросы, связанные с «защитой интересов жителей Приангарья, поддержкой участников СВО и их семей».

Александр Шуваев — уроженец Белгородской области. В ходе участия в СВО за боевые заслуги удостоен звания Герой Российской Федерации, а также награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, орденом Александра Невского, тремя орденами Мужества и медалью Суворова.

Влад Никифоров, Иркутск