В Гренландии продумывают «план Б»

Жители Гренландии не паникуют, но начали запасаться продуктами и генераторами. Ранее датские СМИ сообщили, что Вашингтон пытался тайно получить данные о военных объектах и критической инфраструктуре на крупнейшем в мире острове. Такая информация могла быть нужной для планирования нападения США на Гренландию, отмечают издания. Между тем американский лидер Дональд Трамп, кроме угроз новыми пошлинами, не исключил и военного вторжения в регион. На этом фоне в Дании и Гренландии прошли многотысячные митинги против США. Екатерина Вихарева поговорила об этом с местными жителями.

Кто-то боится, кто-то негодует, а кто-то вертит пальцем у виска при упоминании Дональда Трампа, рассказывают собеседники “Ъ FM” из Гренландии. При этом настроения мало изменились со времен визита Трампа-младшего в Нуук. В 2025 году он посетил столицу крупнейшего в мире острова на самолете с надписью Trump. А вот солдат в городе с тех пор заметно прибавилось, отмечают собеседники “Ъ FM”. Согласно данным опросов, 85% жителей датской автономии против присоединения к США. Но и о полной независимости, говорить пока рано, считает член парламента Гренландии Куно Фенкер: «Здесь есть люди с проевропейским взглядом. Естественно, после 300 лет колонизации на острове много датчан и сторонников политики Дании. Есть также небольшая группа тех, кто выступает за США, но у нас нет сторонников новой аннексии. Конечно, мы не стремимся к утопии. У нас очень большой остров и всего 56-57 тыс. жителей. Нам нужны сильные партнеры в экономической сфере, да и аспекты обороны, а также безопасности под вопросом».

Финансовое предложение Трампа на острове не обсуждают, тем более сумма очень скромная. Ранее Белый дом допустил возможность единовременных выплат жителям Гренландии в размере до $100 тыс. на человека. По словам собеседников “Ъ FM”, это «всего лишь средняя годовая зарплата». А вот если бы речь шла о миллионах, может, и обсуждения бы начались, иронизируют местные жители. Член партии сторонников независимости Гренландии Naleraq Куно Фенкер уверен, что финансовый аспект хоть и важный, но не главный: «Ни один народ, ни одна страна не продаются. Мы открыты в том числе для бизнеса. Но проблема Дании в том, что у нее есть прерогативы в отношении гражданства, внешней политики, безопасности, обороны и валюты. У нас нет даже Палаты представителей. При этом Гренландия имеет законное право высказываться по вопросам, касающимся того, что происходит на острове, а также быть частью международных организаций. А для этого мы должны быть суверенным государством».

А вот что обсуждают местные, так это «план Б» на случай силового захвата острова. Как отмечает телеканал France 24, многие уже начали заполнять морозилки продуктами, запасаться водой, бензином, генераторами и лекарствами. Впрочем, о панике, по словам собеседников “Ъ FM”, говорить едва ли приходится. Ранее в Дании и Гренландии прошли масштабные митинги против притязаний Вашингтона. Только в Копенгагене на центральной площади собрались около 15 тыс. человек, рассказала “Ъ FM” участница протестов Наталья Хольм: «Насколько я понимаю датчан, есть надежда на Конгресс и Сенат США, но тут тоже вопрос большой. В принципе, датчане являются реалистами, никто особо не обольщается. Люди вышли на улицы, потому что поняли: ситуация патовая, надо что-то делать. Где-то, конечно, наверное, и датское правительство прошляпило этот вопрос. Наверное, должно было быть некое неординарное решение до того еще, как Трамп придет к власти, но его не последовало».

А вот угрозы Вашингтона о новых пошлинах только подпитывают недовольство, продолжает Наталья Хольм: «Это, конечно, тоже очень настораживает. Но Соединенные Штаты, например, экспортируют меньше своего товара в Данию, чем Дания в США. Все надеются на НАТО, но получается, что одна страна альянса конфликтует с другой. Выглядит трагикомично. Вашингтон говорит об экономическом и стратегическом интересе, что тоже странно. Пусть даже в Гренландии и есть какие-то полезные ископаемые, но вы попробуйте их добыть».

Но всему есть предел, подчеркивают в Дании и Гренландии. ЕС, как сообщается, уже «координирует совместный ответ».

Екатерина Вихарева, Леонид Пастернак