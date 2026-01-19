Производство водки в России за год снизилось на 4%

По итогам 2025 года производство водки в России сократилось на 4,2%, до 79,3 млн декалитров (дал), следует из данных Росалкогольтабакконтроля. Общее производство алкогольной продукции (кроме пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) составило 178,3 млн дал, что на 5,3% меньше, чем в 2024 году.

Производство коньяка упало на 13,3%, до 8,4 млн дал. Выработка ликероводочных изделий выросла на 8,1%, до 19,6 млн дал. В целом спиртных напитков крепостью более 9 градусов было произведено 117,6 млн дал, что на 2,8% меньше в годовом выражении.

Производство виноградных вин, напротив, выросло — на 13,6%, до 36,98 млн дал. Выпуск игристых (шампанских) вин увеличился на 7,7%, до 18,96 млн дал. Производство виноградосодержащих напитков без этилового спирта упало больше чем втрое, с 199,6 тыс. до 59 тыс. дал, с содержанием этилового спирта — вдвое, с 47,1 тыс. до 25,5 тыс. дал.

Плодовой алкогольной продукции выпущено втрое меньше — 1,9 млн против 5,9 млн дал в 2024 году. Самое сильное падение зафиксировано в сегменте слабого алкоголя — с 9,8 млн до 1,5 млн дал.

