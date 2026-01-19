Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Гурманские будни

Все самые вкусные новинки — в еженедельном гастрономическом обзоре «Коммерсантъ Стиль»

Дольче вита на Солянке

Итальянский ресторан Senti Menti с акцентом на интерьер и яркие блюда открыли Михаил и Денис Левченко (J’pan, Wu Shu, Nene). Современный интерьер разработан Александрой Бурмистровой (Verd, Blau) и решен в спокойных сливочно-бежевых тонах, которые оживляют продуманные акценты — яркую плитку в цвете бургунди, темное дерево и винтажную мебель, отреставрированную для проекта. Визуальный характер пространству задают трехметровые картины с ироничными сюжетами из ресторанной жизни, а также печь и десертная витрина у входа. Двухуровневая планировка усиливает сценарность интерьера: верхний этаж отсылает к атмосфере шумного итальянского бистро, тогда как нижний решен более камерно и включает винную комнату и отдельный зал на 12 гостей.

Меню открывает раздел «Салюмерия», откуда можно заказать закуски к вину вроде пармезана, оливок и пастрами из индейки, а продолжает раздел «Чикетти», где в формате небольших закусок подают брускетты двух видов: с ростбифом и трюфельным кремом (650 руб.) и с томатами и страчателлой (590 руб.). Их подают на свежей чиабатте с пористой текстурой, которую выпекают сами, она прекрасно впитывает масло и соусы. В разделе пиццы больше десяти позиций, которые готовятся по классической неаполитанской технологии. Ее основа — долгое созревание теста (от 48 до 72 часов), благодаря чему пицца обретает легкий вкус и пышность. Выпекают в печи полторы минуты при температуре 400°C, что гарантирует воздушные бортики и быструю пропеченность основы. Пиццу подают с классическими и авторскими начинками вроде «Дьяволы» с острой колбасой (790 руб.), с цыпленком, белыми грибами и копченым сыром скаморца (850 руб.), а также с ростбифом и пармезаном (950 руб.). Домашнюю пасту делают сами, и по ее ассортименту можно изучать виды этого любимого итальянцами блюда: спагетти качо-э-пепе с сыром пекорино и перцем (790 руб.), плоская широкая паста феттучини с форелью (990 руб.), широкая трубчатая паста паккери с копчеными баклажанами и страчателлой (850 руб.), гофрированная мальфадине с креветками и вонголе в сливочном соусе (890 руб.), равиолли с креветками и соусом биск (950 руб.).

Дуо крудо из форели и тунца с сегментами цитрусовых

Зеленый салат с креветками, пармезаном и миксом семян

Нисуаз с подкопченным тунцом

Пряный крем-суп из тыквы с креветками

Пицца форель и страчателла

Пицца прошутто, пармезан и оливки

Мафальдине с креветками и вонголе в сливочном соусе биск

Равиоли с креветками и соусом биск

Паккери с копчеными баклажанами и страчателлой

Шпинатные фетучини с форелью

Дорадо Аква Пацца

Стейк Денвер с картофелем фри

Брускетта с ростбифом и трюфельным кремом

Классический трюфель, базиликовый трюфель

Винный аффогато

Аффогато

Согревающий чай персик, лимон, специи

Сливочный глинтвейн

Сырные пончетти с трюфельным кремом и пармезаном

Меренговый торт с малиной

На горячее — филе цыпленка, порезанное небольшими кусочками, с запеченным по-деревенски картофелем в перечном соусе (890 руб.) и сибас в соусе аква пацца (1190 руб.). Отдельного внимания заслуживает десертная витрина, где десерты, словно артисты на сцене, соревнуются, кто ярче. Меренговый торт с малиной и малиновой прослойкой (890 руб.), медовик в форме Колизея с молочным шоколадом, вишневая кростата, баскский чизкейк с ванильным соусом (790 руб.) и, конечно, тирамису (690 руб.). Бар-менеджеры нового проекта разделили коктейльную карту на классику итальянских ресторанов (Bellini, Negroni, Aperol Spritz от 750 руб.) и чувственную Senti Menti collection с хитами вроде Cherry & Choco Negroni (890 руб.), Tobacco Garibaldi (790 руб.) и острым Cornicello (850 руб.) на текиле с чили.

Солянка улица, дом 1/2, строение 1

Ежедневно, с 12:00 до 0:00

Гастрономический перформанс Александра Богданова

24 и 25 января в Chef’s Table by WRF по приглашению Владимира Мухина выступит бренд-шеф петербургского отеля «Гельвеция» и тамошних ресторанов Cafe Claret и Marius Александр Богданов. В столицу он привезет авторский сет-перформанс «GASTRONOMический диалог» с российским титульным напитком Gastronom.

Александр Богданов

Александр Богданов

Сет из семи курсов (включая нулевой «Штрафной») предлагает замедлить темп жизни через ритуалы и тосты о «вкусе к действию», «чистоте», «красоте», «свободе», «гордости» и «жизни». Гости встретят мультисенсорные подачи: от белого гриба с икрой и хреном под напиток Gastronom №1 (0-й курс) до птифура под тем же купажом с дополнениями (финал). Среди хитов — тартар из сига с желе из рассола и Gastronom №1 (вкус к чистоте), котлета из щуки с рагу из горошка под №4 (красота), галантин из перепелки с трюфелем и настойкой на №7 (свобода), кавказский бычок с кашей гоми под №7 (гордость). Напитки подают нетрадиционно: на льду, с саблей, из деревянной рюмки и наперстков; рюмки сменят необычные сосуды, текст проявят молоком, задействуют казацкую саблю.

«Это не просто ужин, а гастрономический диалог о вкусе к жизни. Каждый гость станет соавтором, каждое блюдо — мультисенсорной историей с ароматом, звуком, светом и тактильными ощущениями»,— комментирует Александр Богданов.

Стоимость сета с сопровождением — от 19 тыс. руб.

Доступные для резерва даты: 24 января — 13:30, 17:00 и 20:30, 25 января — 17:00 и 20:30.

Смоленская площадь, дом 3

Ольга Карпова

