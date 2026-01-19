В 2025 году в Казани цены за квадрат малогабаритных квартир выросли на 23%

В Казани и Набережных Челнах за прошлый год стоимость квадратного метра малогабаритных квартир на вторичном рынке увеличилась на 23%, следует из аналитики федерального портала «Мир квартир».

В целом по стране квадратный метр квартир площадью до 32 кв. м подорожал в 65 городах из 70, наибольший рост был зафиксирован в Курске (+64,1%).

Стоимость предложения малогабаритных квартир увеличилась в 64 городах, в семи — снизилась. В Набережных Челнах рост средней цены квартиры составил 20,6%, в Казани — 18,8%.

В Набережных Челнах средняя цена квадратного метра на вторичном рынке малогабаритных квартир достигла 150,6 тыс. руб., средняя стоимость объекта — 3,87 млн руб. В Казани квадратный метр подорожал до 201,8 тыс. руб., а средняя цена квартиры составила 4,55 млн руб.

Анна Кайдалова