Число автобрендов с единственным дилером в Петербурге выросло до восьми

В Петербурге по итогам 2025 года выросло число автомобильных брендов, представленных всего одним дилером. Таких марок стало восемь против пяти годом ранее, причем большинство из них — китайские.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Как сообщил автоэксперт Денис Гаврилов в своем Telegram-канале, шесть из восьми брендов-«одиночек» — это китайские производители: BAIC, SWM, Oting, Haima, MG и Dongfeng. Всего же на рынке города действовало 345 дилерских соглашений с 59 брендами.

Специалисты отмечают, что дилеры в прошлом году активнее использовали онлайн-продажи для привлечения клиентов, что в среднем давало на 14% больше конверсии.

При этом средняя цена нового автомобиля в Петербурге и Ленобласти выросла на 2,2%, достигнув 3,15 млн рублей. Наиболее заметно подорожали модели Tank 700, «Москвич 3» и УАЗ Patriot, в то время как некоторые версии Hongqi и Voyah, напротив, стали существенно доступнее.

Андрей Маркелов