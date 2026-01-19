Четыре человека, включая детей, пострадали в ДТП в тюменском селе Исетское

В селе Исетском произошло ДТП, в результате которого пострадали четыре человека, включая двух детей. Авария произошла на перекрестке улиц Горской и Продеуса, сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.

Фото: ГИБДД Тюменской области

По предварительным данным, 21-летний водитель мусоровоза Man не уступил дорогу Peugeot 206, который двигался по главной дороге. В результате ДТП пострадали члены семьи, находившиеся в легковом автомобиле: 45-летний водитель, его 34-летняя супруга и их дочери в возрасте 10 и 14 лет.

Ведутся мероприятия для установления обстоятельств происшествия.

Ирина Пичурина