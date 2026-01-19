Объем продаж жилья в Челнах в 2025 году превысил 25,9 млрд рублей

Объем продаж на рынке первичного жилья Набережных Челнов в 2025 году составил 25,979 млрд руб., что на 6,9 млрд руб. превышает показатель 2024 года. Об этом сообщил заместитель руководителя исполнительного комитета Мансур Фаттахов на аппаратном совещании в исполкоме города.

В Набережных Челнах по итогам 2025 года введено в эксплуатацию 290,38 тыс. кв. м жилья.

Как сообщил господин Фаттахов, в течение года 26 подконтрольных застройщиков вели строительство 86 объектов, включая 76 многоквартирных домов и девять паркингов. Общая площадь строящегося жилья составила 831,7 тыс. кв. м, проектная стоимость объектов — 72 млрд руб.

В 2025 году в городе было заключено 6 630 договоров долевого участия на общую сумму 38,3 млрд руб. Стоимость квадратного метра жилья варьировалась от 120 тыс. до 210 тыс. руб.

Анна Кайдалова