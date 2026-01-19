Главе нижегородского управления Росреестра Оксане Штейн повысили классный чин

Руководителю управления Росреестра Нижегородской области Оксане Штейн присвоен классный чин государственного советника РФ II класса. Соответствующее распоряжение председателя правительства РФ Михаила Мишустина подписано 17 января 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Оксана Штейн возглавила нижегородское управление Росреестра в октябре 2022 года. С 2016 года была руководителем Кадастровой палаты в Нижегородской области.

Галина Шамберина