На могиле Виктора Цоя нашли тело его поклонницы

Поклонница рок-музыканта Виктора Цоя умерла на его могиле в Санкт-Петербурге, сообщила «Фонтанка». По предварительным данным, смерть женщины не носит криминального характера.

Вечером 18 января 47-летняя женщина приехала на Богословское кладбище, где похоронен лидер рок-группы «Кино». Ее сопровождали двое знакомых. Предположительно, компания распивала спиртные напитки.

После смерти женщины ее знакомых задержали и доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств. Основная версия причин смерти — отравление некачественным алкоголем. По факту инцидента проводится проверка.