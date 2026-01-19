Минпромторг России показал интерьер импортозамещенных Superjet 100

Минпромторг России показал новый интерьер импортозамещенных самолетов Superjet 100 (SJ-100). Ведомство опубликовало фото в Telegram-канале. Интерьер установили специалисты филиала ПАО «Яковлев» — «Региональные самолеты» (входит в ОАК госкорпорации «Ростех»).

Кресла в салоне произвели в ОКБ «Аэрокосмические системы», другие элементы интерьера изготовил российский подрядчик ООО «Авиационные интерьеры». Самолет рассчитан на 100 пассажиров. Передние ряды оборудованы для класса «комфорт» и имеют увеличенное пространство.

«Самолет оформлен в специальной ливрее, выполненной с элементами цветов национального флага Индии, и вскоре будет представлен на статической стоянке выставки Wings India 2026»,— сообщила пресс-служба Минпромторга РФ.

SJ-100 — ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, новая версия Sukhoi Superjet 100 с максимальным импортозамещением комплектующих. «Суперджет» оснащен российскими системами и агрегатами, в том числе отечественными двигателями ПД-8 производства Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в «Ростех»). Впервые в небо самолет поднялся 5 сентября 2025 года. По данным ПАО «ОАК», SJ-100 стал первым лайнером, построенным по серийным технологиям в целевом облике, который будут производить для поставок.