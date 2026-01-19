В Ярославле похолодает на 20 градусов

В Ярославле температура воздуха к концу текущей недели опустится до -19…-26 градусов. Такой прогноз дает областной гидрометцентр.

В понедельник и вторник в городе ожидается -1…-2 градуса, ночью холоднее — до -3…-7 градусов. В среду температура опустится до -4 градусов, однако к ночи она упадет на 10 градусов. В четверг уже прогнозируется -12 градусов.

Именно с четверга начнет стремительно холодать: в пятницу будет -15 градусов, в субботу — -20 градусов, а в воскресенье — -19. Сильные заморозки ожидаются в ночные часы в выходные: в ночь с пятницы на субботу прогнозируется -24 градуса, с субботы на воскресенье — -26 градусов.

Кроме того, с понедельника по пятницу каждый день ожидаются осадки в виде снега.

Алла Чижова