Почти 50% соцучреждений Челябинской области получали некачественные продукты

Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора установило, что почти 50% детских садов, школ, больниц и приютов Челябинской области в 2025 году получали от поставщиков продукты питания, не соответствующие требованиям технических регламентов. Всего за год сотрудники ведомства проконтролировали поставки в 1,2 тыс. социальных учреждений, сообщает территориальное управление Россельхознадзора.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Работа проводится вместе с администрациями муниципалитетов. В январе глав городов и округов уведомят о результатах проверок.

Так, инспекторы установили семь организаций, поставлявших некачественную продукцию в социальные учреждения Миасса. В том числе выявлено 34 поставки сливочного масла, сыра и сгущенки с потерей прослеживаемости, одна отправка фальсифицированного сливочного масла, а также две поставки свежемороженого минтая без информации о безопасности в ветеринарно-сопроводительных документах.

Россельхознадзор направил предпринимателям предостережения.

Сведения о результатах контроля ведомство включило в доклад для комиссии по незаконному обороту промышленной продукции в Челябинской области.

Ольга Воробьева