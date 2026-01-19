Сотрудника колонии в Лукоянове арестовали по делу о взятке

Почти на два месяца арестовали сотрудника исправительной колонии №20 в городе Лукоянове Нижегородской области. Его обвиняют в получении взятки по п. 2 ч. 5 ст. 290 УК РФ, сообщили в пресс-службе областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, с 1 февраля по 31 декабря 2025 года обвиняемый получил от осужденного более 25 тыс. руб. за пронос территорию колонии сотовых телефонов, сим-карт и продуктов питания, запрещенных к проносу в колонию.

Фигуранта арестовали по 14 марта включительно.

Галина Шамберина