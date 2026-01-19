Сотрудничавший со спецслужбами Швеции россиянин осужден на 13 лет

Апелляция в Санкт-Петербурге утвердила приговор россиянину, обвинявшемуся в сборе информации о российской армии для разведки Швеции. Мужчину приговорили по статье о госизмене к 13 годам лишения свободы. Ему также назначен штраф в 250 тыс. руб. и ограничение свободы на год, сообщил центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Фигурант дела — гражданин Взводнов 1965 года рождения, имеющий вид на жительство в Финляндии. Он был задержан в 2023 году. По версии следствия, россиянин сотрудничал с представителями Службы разведки и безопасности Швеции (MUST) и по их поручению собирал данные «военно-технического характера». ФСБ утверждает, что шведские спецслужбы действовали «в том числе в интересах Украины» и хотели получить сведения о российских вооружениях и технике, используемых в ходе СВО. Фигурант дела хранил информацию в своем загородном доме и передавал ее в заранее оговоренное время «бесконтактным способом через тайниковые закладки», утверждает ЦОС.

Приговор по ст. 275 УК РФ вынес Ленинградский областной суд, срок утвердил второй Апелляционный суд общей юрисдикции Санкт-Петербурга, следует из пресс-релиза ФСБ (сеть у «Ъ»).