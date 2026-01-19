Тюменская область вошла в топ-20 регионов с самым высоким уровнем преступности

Среди 20 регионов с наиболее высоким уровнем преступности в России оказалась Тюменская область, следует из рейтинга «РИА Новости». По уровню преступности от самого низкого к самому высокому она заняла 68 строчку из 85.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Согласно исследованию, которое опиралось на данные МВД России и Росстата, в Тюменской области в 2025 году было зарегистрировано 153 преступления на 10 тыс. жителей, при этом она стала одним из немногих регионов, где наблюдался прирост количества преступлений — за год он вырос на 4%. Было зарегистрировано 45,7 (-1,6%) тяжких и особо тяжких преступлений на 10 тыс. человек.

Остальные регионы УрФО оказались выше в рейтинге. Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО-Югра) занял 53 место: в прошлом году там зафиксировали совершение 136,4 (-7,9%) преступления на 10 тыс. жителей, 41,3 тяжких и особо тяжких (-6,3%). Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) оказался на 36 месте: зарегистрировано 110,3 преступления (-13,6%), тяжких и особо тяжких — 39,7 (-8,2%). Свердловская область, согласно рейтингу, стала наиболее безопасной среди регионов Урала и заняла 29 место: в регионе зафиксировали 105,9 преступления (-7,8%), среди них 34,4 тяжких и особо тяжких (-6,4%). Курганская область оказалась на 57 месте, Челябинская — на 63.

Самым безопасным регионом России стала Чечня, а наиболее высокий уровень преступности зафиксирован в Карелии.

Ирина Пичурина