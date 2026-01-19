Стажеры диктуют условия

Стажеры хотят получать больше. Зарплатные ожидания студентов за год выросли почти на 40%, такие данные следуют из опроса карьерной платформы Changellenge. При этом бизнесу найти перспективных соискателей без опыта непросто, даже если платить выше рынка. Зумеры не спешат на работу. Как попасть на стажировку в ведущие компании? И сколько можно заработать? Выясняла Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Студенты в этом году хотят получать на стажировке в среднем 64 тыс. руб. в месяц. На такие деньги чаще рассчитывают будущие выпускники бизнес- и технических специальностей и айтишники. При этом у учащихся старших курсов запросы повышенные. Магистранты хотели бы получать 95 тыс. руб. Работодатели, оказывается, готовы платить и больше, особенно тем, кто дружит с нейросетями. Стажировка — это уже не практика, а, по сути, стартовая позиция, пояснил генеральный директор карьерной платформы Changellenge Андрей Алясов: «Человек уже готов работать минимум 30 часов в неделю. В таком случае экономят и работодатели, и студенты. В последнее время на рынке сложилась ситуация, когда многие люди получали много денег, при этом мало что делали. Сейчас же появилось новое поколение, которое с использованием искусственного интеллекта очень быстро дорастает до позиции "специалист". При чем это круто прокачивается и действительно стоит дешевле стажировки, помогает экономить. В среднем конкурс 50 человек на одно место в компании».

Начинающему веб-дизайнеру в «Яндексе», например, предлагают за стажировку 130 тыс. руб., такие же деньги обещают аналитику без опыта в Алабуге, особой экономической зоне в Татарстане. Финансовому менеджеру в Газпромбанке готовы платить 160 тыс. руб. Такие позиции чаще закрывают карьерные платформы, которые подыскивают стажеров и берут 20% с годовой зарплаты студента. И за такие кадры идет жесткая конкуренция, рассказал управляющий директор инвесткомпании «Риком-Траст» Дмитрий Целищев: «Студенты в качестве стажеров являются потенциально носителями современных технологий и могут помочь сформировать хороший кадровый фундамент при развитии компании. В прошлом году в рамках обновления команды порядка 12% открытых ставок закрылись как раз стажерами. Они трудятся на абсолютно рыночных условиях. Заработные платы начинаются от 100 тыс. руб. и доходят до 180 тыс. руб. для сотрудников без опыта, но с какими-то уникальными знаниями, проектами, возможно, олимпиадников».

Таких студентов бизнес начинает искать со второго-третьего курса. И представителей компаний в вузах, особенно технических, за последний год, как замечают опрошенные “Ъ FM” ректоры, стало заметно больше. Только вот студенты не спешат на стажировку, заметил генеральный директор IT-компании Oxygen Павел Кулаков:

«Сейчас за них идет борьба, и стажеры уже выбирают, куда и на каких условиях они пойдут работать. Их надо уговорить, придумать мотивацию, показать им карьерный трек.

Условно, из 20 человек, которых ты собираешь в аудитории и приглашаешь на стажировку в компанию, соглашаются максимум один-два. Есть ощущение общей избалованности поколения, которое не торопится работать. Они считают, что им надо определиться со своими целями. Если студент практикуется в том, чему его учили в университете, то эта стажировка, как правило, бесплатна, но она не очень интересна работодателю, поскольку отвлекает ресурсы. Поэтому мы стараемся стажировку миксовать с некими задачами, которые будут полезны и нам самим. И вот с этого момента уже начинается условный торг, сколько это может стоить».

Наем студентов и бюджет, как делятся собеседники “Ъ FM”, увеличили только финансовый сектор. Тут лидируют топ-5 банков, финтех и маркетплейсы. В других сегментах и компаниях поменьше зарплатная вилка за стажировку — от 20 тыс. руб. до 70 тыс. руб.

Аэлита Курмукова