Париж стоит министерства

Известный французский политик Рашида Дати публично подтвердила 18 января то, о чем в Париже говорили уже несколько месяцев. Министр культуры, назначенная в январе 2024 года, объявила в эфире France Inter, что покинет кабинет до муниципальных выборов 2026 года, чтобы бороться за мэрию столицы. Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр культуры Франции Рашида Дати

Фото: Magali Cohen / Hans Lucas / AFP Министр культуры Франции Рашида Дати

Фото: Magali Cohen / Hans Lucas / AFP

Выборы назначены на 15 и 22 марта 2026 года, а вот когда именно Рашида Дати покинет свой министерский пост, пока неясно. Срок она предусмотрительно не назвала, сославшись на незаконченные дела. «Есть культурные институции, которые хотели бы, чтобы я довела защиту их бюджетов до конца»,— отметила министр культуры. Она намерена выступить кандидатом от правых «Республиканцев», партии, с которой она не раз конфликтовала и даже расходилась, но которая в итоге решила, что более сильного кандидата в своих рядах не найти.

На муниципальных выборах в столице кандидат от «Республиканцев» столкнется прежде всего с левыми, против которых Рашида Дати давно ведет кампанию: Софией Шикиру из «Непокорившейся Франции» и социалистом Эмманюэлем Грегуаром. Ее противниками станут также центрист Пьер-Ив Бурназель из партии «Горизонты», а также крайне правая Сара Кнафо из движения «Реконкиста» Эрика Земмура.

С 2001 года парижская мэрия находится в руках социалистов. Более 30 и 11 лет соответственно столицей правили Бертран Деланоэ и Анна Идальго. Однако Париж при всей своей левизне впервые за долгое время оказался в «точке сомнения». Мэр хвастается успешно проведенной Олимпиадой, купанием в очищенной Сене, велодорожками и возвращенными пешеходам набережными. Но есть ощущение, что от несменяемой Идальго попросту устали. Во всех городских бедах, справедливо или нет, обвиняют именно ее, выкапывают ее личные счета и траты, ужасаются накопленным долгам.

Париж до сих пор склонен к левым и традиционно недолюбливает правых.

Последние внеочередные выборы в Национальную ассамблею вновь это подтвердили: столица голосовала за социалистов, экологов и даже за крайне левых, лишь бы не за крайне правых из «Национального объединения». Ни один кандидат Марин Ле Пен не получил здесь мандата. Но многим начинает надоедать, что Париж голосует за прекрасные идеи даже тогда, когда они осложняют повседневную жизнь.

Парадокс в том, что город может голосовать «налево», но в жизни стремиться «направо». Недовольство транспортной политикой, безопасностью, чистотой улиц, состоянием торговли и туристической инфраструктуры накапливается годами. Даже те, кто разделяет ценности левых, все чаще признают, что город стал трудным в управлении, неудобным, опасным. Муниципальная власть — это не только идеология, не только музеи и прекрасные ансамбли, но еще и мусор, транспорт, бездомные. Город устал не от левых ценностей, а от ощущения, что ими подменили управление.

Рашида Дати предлагает как раз не идею, а управление. Жесткое, конфликтное, не всегда элегантное, но понятное.

Бывший министр юстиции времен Николя Саркози, нынешний министр культуры, мэр 7-го округа, одного из самых буржуазных районов Парижа, она хорошо знает, как работает власть на практике. И знает, как говорить с городом не языком идеалов, а языком решений.

Ее кандидатура, впрочем, несет определенный риск для «Республиканцев». В сентябре 2026 года Рашида Дати должна предстать перед судом по делу о коррупции и торговле влиянием. Следствие подозревает ее в незаконном получении €900 тыс. от компании Renault-Nissan в годы ее работы в Европарламенте. Она все отрицает, объясняя, что это гонорар за ее работу юриста, и повторяет: «Я не залезала в кассу». Существует и другое расследование — о том, что Рашида Дати, возможно, не задекларировала драгоценности в комиссию по прозрачности общественной жизни. Все это делает кампанию взрывоопасной — история с запрещением избираться для Марин Ле Пен может неожиданно повториться и для Дати.

Рашида Дати уже однажды пыталась завоевать парижскую мэрию, но на выборах 2020 года уступила Анне Идальго. Сегодня, уходя, Идальго повторяет, что Париж «должен оставаться городом левых», и предупреждает, что победа конкурентки опасна, в том числе из-за ее потенциальной готовности к союзам с крайне правыми. Но в этих словах слышится и другое. Страх перед тем, что правлению социалистов может прийти конец. Рашида Дати отвечает ей, что после десяти с лишним лет ее руководства парижане «чувствуют себя брошенными» городскими властями, не видя от них помощи. «Управлять Парижем значит соответствовать истории, красоте и амбициям этой великой мировой столицы. Он больше не может быть идеологической лабораторией, оторванной от реальности его жителей. Париж заслуживает лучшего, должен иметь лучшее и стоит большего, чем та посредственность, которая ему навязывается каждый день»,— говорит Дати, явно готовясь к бою.

Алексей Тарханов