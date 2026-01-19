В Угличе сбившего насмерть ребенка водителя приговорили к лишению свободы

Угличский районный суд признал Андрея Малинина виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение смерти человеку (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Ему назначено 3 года в колонии-поселении, сообщили в пресс-службе облсуда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СК России по Ярославской области Фото: СУ СК России по Ярославской области

Суд установил, что вечером 8 июня 2024 года Малинин, находясь за рулем автомобиля «ВАЗ», на перекрестке улиц Свободы и Ярославской сбил 4-летнюю девочку-пешехода. От полученных травм ребенок умер в больнице.

«Подсудимый Малинин А. вину в преступлении признал полностью, пояснил, что его внимание привлекло большое количество туристов, поэтому смотрел по сторонам, при пересечении перекрестка людей на пешеходном переходе не увидел, возможно, на что-то отвлекся»,— рассказали в пресс-службе.

Приговор по делу был вынесен еще 9 октября 2024 года. Тогда водителю назначили 2 года 11 месяцев лишения свободы, однако наказание сразу заменили на принудительные работы на такой же срок.

Суд кассационной инстанции передал дело на новое рассмотрение, указав, что назначенное наказание не отвечает принципу справедливости. Новый приговор суд огласил 19 января. Он в законную силу не вступил.

Алла Чижова