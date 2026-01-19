Количество ПВЗ в Перми выросло на 35% за год

В Перми количество пунктов выдачи заказов за год увеличилось до 2046, на 35,23%. Как сообщает «Ъ», по данным на 1 января 2025 года их количество составляло 1513 и за 2024 год увеличилось на 22,81%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Всего в России на на 1 января 2026 года открыто 226381 ПВЗ, их количество год к году выросло на 44,66%. Среди городов-миллионников больше всего ПВЗ открыто в Москве (17765, на 24,01%), Санкт-Петербурге (8617, на 27,72%) и Краснодаре (3473, на 36,14%).