«Амкар» подписал двух новых футболистов

ФК «Амкар Пермь» подписал контракты с двумя новыми игроками — Максимом Новиковым и Денисом Михайловым. Об этом сообщили в пресс-службе спортивного клуба. Оба новичка полузащитники.

Максиму Новикову 30 лет. Он начал карьеру в брянском «Динамо» и провел за этот клуб 150 матчей и забил 7 мячей. Далее защищал цвета ульяновской «Волги», вместе с которой прошел путь через «Серебро» и «Золото», завоевав путевку в Первую лигу в 2025 году. Последние полгода провёл в белгородском «Салюте», сыграв в девяти матчах и сделав одну результативную передачу.

Денису Михайлову 22 года. Воспитанник академии казанского «Рубина». Имеет опыт выступлений во Второй лиге за «Рубин-2», «Динамо» Санкт-Петербург и ФК «Муром». Последний год выступал в Первой лиге за нижнекамский «Нефтехимик», сыграв в 15 матчах и забив один гол.

Ранее контракт с пермским футбольным клубом заключил Алекса Станисавлевич. Он россиянин, хотя по национальности серб. Воспитанник академии ЦСКА. Центральный защитник ростом 200 см выступал за армейский клуб в первенствах ЮФЛ и МФЛ, несколько раз становясь чемпионом. Имеет опыт выступлений за юношескую сборную России.

Последние полгода провел во владикавказской «Алании», за которую сыграл 10 матчей, в которых забил один гол.