В Иркутской области задержали подростка за поджог вышек «с украинскими спутниками»

В Иркутской области задержан 18-летний мужчина по подозрению в подготовке теракта. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, с молодым человеком связался неизвестный и представился «сотрудником организации по финансовому мониторингу». Он заявил, что деньги его бабушки оказались под угрозой, и убедил перевести сбережения пенсионерки на «безопасный счет». После этого юноше позвонили от имени сотрудника ФСБ и заявили, что деньги ушли на счета ВСУ. Подростку предложили принять участие в «спецмероприятии» и поджечь инфраструктурный объект, чтобы избежать ответственности.

Молодой человек поджег одну подстанцию связи и направлялся ко второй, однако его задержали сотрудники МВД и ФСБ. По словам задержанного, его убеждали, что «в этой вышке — украинские спутники». Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ. Фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы. Сейчас он находится под арестом.