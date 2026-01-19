Wildberries, Ozon и «Честный знак» создадут систему по выявлению нарушений с маркировкой

Оператор системы маркировки «Честный знак», а также крупнейшие маркетплейсы Ozon (MOEX: OZON) и Wildberries (РВБ) договорились о сотрудничестве для усиления контроля за товарами. Целью совместной «дорожной карты» является создание профилактической системы, которая будет выявлять нарушения, связанные с обязательной маркировкой, еще до того, как товар поступит в продажу на онлайн-витрины. Об этом сообщила пресс-служба ЦРПТ.

Ключевым направлением станет глубокая интеграция IT-систем маркетплейсов с системой «Честный знак» для автоматизации проверок. Товары будут проверяться на этапе создания их карточек, и только после подтверждения легальности маркировки и документов появятся в каталогах. Это позволит блокировать недобросовестных продавцов на ранней стадии.

Инициатива также направлена на борьбу с «псевдороссийскими» производителями — компаниями-фантомами, которые не имеют реального производства в стране. При подтверждении таких нарушений маркетплейсы будут ограничивать продажи подобных товаров. Для покупателей расширят возможность проверки товара через приложение «Честный знак».

Переход на новую систему контроля будет поэтапным, чтобы дать возможность добросовестным продавцам адаптировать свои бизнес-процессы. Участники рынка видят в этом шаге способ повысить прозрачность электронной торговли, защитить потребителей от контрафакта и создать равные конкурентные условия.