Ночью в Саратовской области сбили 29 БПЛА
Над Саратовской областью прошедшей ночью уничтожено 29 беспилотников. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Фото: ИА «Общественное мнение»
Информация о повреждениях и пострадавших от официальных источников не поступала. В 03:06 губернатор Роман Бусаргин объявлял угрозу атаки БПЛА. Все экстренные службы привели в полную готовность.
Кроме того, по данным Росавиации, в саратовском аэропорту "Гагарин" с 02:11 до 07:33 действовали ограничения на прилет и вылет и самолетов.