В Ярославле выросли зарплаты глав муниципальных АО

В Ярославле мэр Артем Молчанов установил новые размеры надбавок к зарплате директоров муниципальных акционерных обществ. Соответствующее постановление было подписано 16 января, сообщает портал Yarnews.

Так, для руководителя общества первой группы размер надбавки составит 65% - 200% от должностного оклада. Для директоров второй – четвертой группы размер установлен в размере 65%.

«Постановление применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2026»,— указывается в документе.