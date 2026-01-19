Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ярославле выросли зарплаты глав муниципальных АО

В Ярославле мэр Артем Молчанов установил новые размеры надбавок к зарплате директоров муниципальных акционерных обществ. Соответствующее постановление было подписано 16 января, сообщает портал Yarnews.

Фото: Зоя Голицына

Фото: Зоя Голицына

Так, для руководителя общества первой группы размер надбавки составит 65% - 200% от должностного оклада. Для директоров второй – четвертой группы размер установлен в размере 65%.

«Постановление применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2026»,— указывается в документе.

Новости компаний Все