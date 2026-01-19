В Ярославле выросли зарплаты глав муниципальных АО
В Ярославле мэр Артем Молчанов установил новые размеры надбавок к зарплате директоров муниципальных акционерных обществ. Соответствующее постановление было подписано 16 января, сообщает портал Yarnews.
Фото: Зоя Голицына
Так, для руководителя общества первой группы размер надбавки составит 65% - 200% от должностного оклада. Для директоров второй – четвертой группы размер установлен в размере 65%.
«Постановление применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2026»,— указывается в документе.