Житель Самарской области осужден за сотрудничество с СБУ

В Самарской области Центральный военный окружной суд вынес обвинительный приговор 40-летнему Эдуарду Алмазову, сообщили в областном УФСБ. Как отмечается, осужденный сотрудничал со спецслужбами Украины и является причастным к совершению акций террористического характера.

«Установлено, что Алмазов, разделяя идеологию проукраинского режима, предпринял попытки вступить в ряды воюющих на стороне Украины террористических организаций. В указанных целях он установил контакт с украинской спецслужбой. В июне 2024 года выполнил задание противника по дестабилизации общественно-политической обстановки, а также инициированию панических настроений среди населения путем нанесения в людных местах на территории Самарской области надписей антироссийской направленности»,— говорится в сообщении регионального УФСБ.

Кроме того, как установили следователи, Эдуард Алмазов намеревался передать Украине координаты местоположений нефтехранилищ для нанесения ударов по топливно-энергетической инфраструктуре РФ беспилотниками.

Мужчину задержали в ноябре 2024 года. Решением суда Эдуард Алмазов признан виновным по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации» и ст. 275.1 УК РФ «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией». Виновному назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания первых трех лет в тюрьме и остальной части наказания — в колонии строгого режима. Приговор вступил в силу.

По данным из открытых источников, Эдуард Алмазов является жителем п. Суходол Сергиевского района Самарской области.

Сабрина Самедова