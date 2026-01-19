«Уральские авиалинии» оштрафовали за задержку рейса Сочи — Челябинск

ОАО «Авиакомпания „Уральские авиалинии“» оштрафовали на 42 тыс. руб. за задержку нескольких рейсов, включая вылет из Сочи в Челябинск. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Нарушения законодательства о защите прав потребителей выявила Свердловская транспортная прокуратура в результате проверки по обращениям пассажиров. Установлено, что в августе-октябре 2025 года перевозчик необоснованно задержал вылеты рейсов более чем на четыре часа из Екатеринбурга в Санкт-Петербург и Хабаровск, из Ташкента в Екатеринбург, из Сочи в Челябинск.

Ведомство привлекло организацию к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ (повторное оказание населению услуг ненадлежащего качества). Компанию оштрафовали на 42 тыс. руб.

Виталина Ярховска