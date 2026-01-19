В Челябинской области УК отремонтировала подъезды под угрозой уголовного дела

Управляющая компания, обслуживающая дом в селе Кичигино в Увельском районе, отремонтировала подъезды после очередной меры судебных приставов — предупреждения о возможности возбуждения уголовного дела. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Челябинской области.

Изначально организация должна была отремонтировать четыре подъезда дома по решению суда. На устранение трещин и повреждений лакокрасочного покрытия УК дали шесть месяцев, но за это время компания не приступила к работе. Увельское районное отделение судебных приставов возбудило исполнительное производство, предупредив руководство организации об административной и уголовной ответственности. Компании-должнику был назначен исполнительский сбор в размере 50 тыс. руб. и новый срок ремонта. Так как спустя время ситуация не изменилась, приставы составили протокол по ч. 1 ст. 17.15 КоАП РФ (неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера), организацию оштрафовали на 30 тыс. руб.

После этого УК отреставрировала один из подъездов. Поскольку решение суда все равно не было выполнено, компанию привлекли по ч. 2 ст. 17.15 КоАП РФ и оштрафовали на 50 тыс. руб. К тому же, организация получила официальное предупреждение по ст. 315 УК РФ (неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта). Руководство проинформировали, что по этой статье закон предусматривает наказание вплоть до лишения свободы. Тогда УК отремонтировала все подъезды в доме.

Виталина Ярховска