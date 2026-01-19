В Татарстане уровень преступности в 2025 году снизился на 15,7%

В Татарстан в 2025 году количество зарегистрированных преступлений сократилось на 15,7% по сравнению с 2024 годом и составило 117,9 случая на 10 тыс. жителей. Такие данные опубликовало «РИА Новости».

По этому показателю Татарстан занял 38-е место среди субъектов страны. Число тяжких и особо тяжких преступлений в республике составило 37,6 на 10 тыс. жителей, что на 6,6% меньше, чем годом ранее.

В Чувашии, занявшей 13-е место, в 2025 году зарегистрировано 92,5 преступления на 10 тыс. жителей. Общее количество преступлений сократилось на 12,6% в годовом выражении. Число тяжких и особо тяжких преступлений составило 33,1 на 10 тыс. жителей, снижение — 10,1%.

Марий Эл расположилась на 52-й позиции рейтинга. В регионе зафиксировано 136,3 преступления на 10 тыс. жителей, что на 14,6% меньше, чем в 2024 году. Количество тяжких и особо тяжких преступлений составило 38,8 на 10 тыс. жителей, показатель снизился на 11,1%.

В целом по России в 2025 году зарегистрировано 121,2 преступления на 10 тыс. населения, что на 7,3% меньше, чем годом ранее. При этом число тяжких и особо тяжких преступлений по стране выросло на 1,7% и составило 43 случая на 10 тыс. жителей.

Самые высокие уровни преступности зафиксированы в Карелии (183,3 случая на 10 тыс. жителей), Забайкальском крае (180,7) и Алтае (176,6). Наименьшие показатели отмечены в Чечне (15,8), Ингушетии (37,4) и Дагестане (41,6).

Анна Кайдалова