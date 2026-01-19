Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Совладельцем компаний группы «Медисорб» стал ИП из Москвы

Совладельцем ООО «МС Групп», управляющей компанией пермского АО «Медисорб», стал Александр Власов. Ему принадлежит доля в размере 6%, изменения в ЕГРЮЛ были зарегистрированы 16 декабря 2025 года, свидетельствуют данные сервиса СПАРК-Интерфакс.  30 декабря господин Власов стал владельцем 6% в ООО ИК «Фотон», также связанной с группой «Медисорб».

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Господин Власов имеет ИНН из Ленинградской области, владеет ИП в Москве. 

55% ООО «МС Групп» и ООО ИК «Фото» владеет Владимир Фотеев, 38% — «Параллаксис Инвестмент» из ОАЭ.

Пермское фармацевтическое предприятие «Медисорб» основано в 1993 году, производит аналоги известных лекарств — дженерики. Как указано на сайте компании, в продуктовом портфеле — более 50 наименований препаратов и более 100 единиц продукции. «Медисорб» выпускает спазмолитики, лекарства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета второго типа и других заболеваний. В штате компании состоит более 500 человек.