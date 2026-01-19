Почта России представила конверт с Музеем архитектуры и дизайна УрГАХУ

В Екатеринбурге Почта России провела церемонию торжественного гашения почтового конверта, посвященного Музею архитектуры и дизайна Уральского государственного архитектурно-художественного университета (УрГАХУ), сообщила пресс-служба Почты России. Событие состоялось 16 января в резиденции губернатора Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба Почты России Фото: Елена Ельцова / пресс-служба Почты России Следующая фотография 1 / 2 Фото: Пресс-служба Почты России Фото: Елена Ельцова / пресс-служба Почты России

Музей, расположенный в Историческом сквере, стал один из победителем конкурса конкурса «Достояние Среднего Урала» — он является ключевым архитектурным достоянием этой территории. Конверт был погашен специальным почтовым штемпелем «Достояние Среднего Урала» заместителем губернатора Василием Козловым, председателем общественной палаты и главой Союза журналистов Александром Левиным, директором группы регионов «Урал» Почты России Натальей Алемасовой и ректором УрГАХУ Александром Долговым.

В своем выступлении Наталья Алемасова подчеркнула символичность события. «Сегодняшнее гашение — это официальное филателистическое признание музея как одного из символов Свердловской области. Памятный конверт навсегда связывает почтовую историю региона с его культурным наследием»,— сказала она.

Тираж памятного конверта составляет 100 тыс. экземпляров. С 17 января он поступил в продажу во все отделения Почты России в Свердловской области.

Ирина Пичурина