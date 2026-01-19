«Как монарх захочет, так и будет»

Президент США Дональд Трамп объявил о создании новой структуры, которая займется урегулированием конфликтов. В частности, речь идет о секторе Газа, где должен начаться второй этап мирного процесса. По мнению многочисленных наблюдателей, речь о создании некой альтернативы ООН. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает подобное развитие событий неизбежным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Дональду Трампу, судя по всему, надоели попытки затянуть мирный процесс в секторе Газа. Американский лидер объявил о начале самого важного второго этапа, уже политического урегулирования, до окончания первого. Мы не будем подробно вникать в региональную ситуацию, так как речь больше пойдет о мировых проблемах в целом. Итак, волевым решением главы Белого дома создается специальный Совет мира по Газе, который будет координировать управление этой территорией. Возглавит его лично 47-й президент Соединенных Штатов. Поможет ему в этом, естественно, ближайшее окружение: госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник Стив Уиткофф, зять Джаред Кушнер. Также в этом списке авторитетный в мире политик, бывший премьер Великобритании Тони Блэр и глава Всемирного банка Аджай Банга. Кроме того, Трамп по своему усмотрению пригласил в Совет президента Турции и эмира Катара, что не очень устраивает Израиль, с которым, судя по всему, этот вопрос не обговаривали. На этом оставим Ближний Восток.

Идея Совета мира так понравилась в Вашингтоне, что ее решили использовать повсеместно. На этом также планируют зарабатывать, что в духе нынешней администрации. Хочешь стать постоянным членом организации — плати $1 млрд, всего-то ничего. Понятно, что после Ближнего Востока, где, к слову, ничего еще не решено, формат Совета мира теоретически можно использовать, в частности, для ситуации на Украине. Как именно это будет работать, не совсем понятно. Но в целом, почему бы и нет, при согласии сторон? С этим, правда, могут возникнуть проблемы. В таком случае явно требуется механизм принуждения к миру.

Главное же заключается в том, что, по сути, Дональд Трамп создает новую ООН: сначала альтернативный механизм пригодится для урегулирования конфликтов, а затем в перспективе с помощью него можно будет решать и все остальные вопросы.

Между тем фактически формируется институт «мирового монарха» или, как говорили раньше, «жандарма» в лице Соединенных Штатов Америки и лично лидера этой страны. По большому счету так было всегда, но сейчас под это как бы подгоняется законодательная база. Разница лишь в том, что если раньше эти решения все-таки согласовывались с союзниками, идейными соратниками, то теперь нет. Как монарх захочет, так и будет. Здесь главенствует принцип «кто сильнее, тот и царь», он правит бал на «скале Совета» и сам решает за других. Нужна ему Гренландия, значит, отдавайте для вашей же пользы. С таким подходом есть риск всех этих союзников в один прекрасный момент растерять, а в перспективе еще и обрести врагов в их лице. Поэтому возможно появление альтернативных Советов мира под председательством, скажем, Китая, дальнейшее обособление Европы, создание африканскими странами новых союзов и так далее. Вопрос только в том, хватит ли у них на это сил.

Но, конечно, можно учредить площадку, чтобы встречаться и решать вопросы взаимодействия между собой. Для этого пригодится и старая добрая Организация Объединенных Наций. В целом, несмотря ни на что, попытки создать новый механизм урегулирования мировых споров правильны. Как было неоднократно сказано ранее, международные институты сегодня самоликвидировались, погрязли в бюрократии и коррупции. К слову, это и не так уж плохо, когда за стабильность в мире отвечает кто-то другой. С этого государства тогда и спрос, оно и будет крайним, случись чего. А другие страны могут всегда сказать, что обо всем предупреждали, критиковали, но их не услышали — и вот негативный результат.

Дмитрий Дризе