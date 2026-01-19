Пермский краевой суд 12 февраля рассмотрит представление прокуратуры на приговор суда первой инстанции в отношении экс-директора благотворительного фонда «Содействие — XXI век» Елены Найдановой. Это следует из картотеки суда.

Елена Найданова

Фото: Дмитрий Астахов Елена Найданова

Фото: Дмитрий Астахов

Как сообщал «Ъ-Прикамье», 1 декабря 2025 года Ленинский суд Перми приговорил госпожу Найданову к трем годам лишения свободы. Как установил суд, в 2017–2019 годах Елена Найданова и тогдашний вице-премьер Пермского края Елена Лопаева растратили деньги фонда «Содействие — XXI век». Сумма ущерба составила 67,7 млн руб.

Елена Найданова скрылась от суда в июле 2023 года. По данным правоохранительных органов, она вылетела из аэропорта Кольцово (Екатеринбург) в Дубай. В международный розыск по линии Интерпола госпожа Найданова была объявлена 3 августа 2023 года.