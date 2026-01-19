Неплательщицу алиментов в Удмуртии отправили под конвоем в колонию—поселение

Осужденную за неуплату алиментов жительницу Глазовского района под конвоем отправили в колонию—поселение на 1,5 месяца. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

В июле 2025 года Глазовский райсуд Удмуртии признал 43-летнюю подсудимую виновной в неоднократной неуплате средств на содержание детей (ст. 157 УК). Судебная инстанция приговорила ее к 6 месяцам исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.

«В связи с неисполнением приговора 4 января неотбытая часть наказания в виде исправительных работ заменена на лишение свободы на срок 1 месяц 13 дней»,— говорится в сообщении. Осужденная должна была самостоятельно прибыть в колонию—поселение в течение трех дней, однако она этого не сделала.

14 января подсудимая была объявлена в розыск. Ее задержали на следующий день. «Осужденная с представлением согласилась, указала, что самостоятельно в колонию-поселение не поехала, поскольку не было денежных средств»,— объяснила задержанная. После этого суд заключил ее под стражу и направил под конвоев в колонию—поселение.