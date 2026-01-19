Башкирия заняла 40 место в рейтинге регионов по уровню преступности

По итогам 2025 года Башкирия заняла 40 место в рейтинге регионов по преступности, сообщает РИА «Рейтинг». В республике зарегистрировали 121,6 преступлений на 10 тыс. жителей, что на 4,1% меньше показателей 2024 года (126,1 преступления на 10 тыс. населения). В позапрошлом году Башкирия находилась на 37 строчке рейтинга.

В прошлом году на 10 тыс. жителей было зафиксировано 34 тяжких и особо тяжких преступления — на 6,5% меньше по сравнению с 2024 годом.

Первые три места в рейтинге с минимальным числом преступлений в прошлом году заняли Чечня (15,8 преступления на 10 тыс. населения), Ингушетия (37,4 преступлений) и Дагестан (41,6 преступлений).

На последних местах находятся Алтай (176,6 преступления на 10 тыс. населения), Забайкальский край (180,7 преступлений) и Карелия (183,3 преступлений).

В общей сложности в стране в прошлом году зарегистрировали 1,8 млн уголовных правонарушений — на 7,3% меньше, чем в 2024 году. Общее количество преступлений снизилось в 80 регионов, а число тяжких и особо тяжких преступлений уменьшилось в 66 субъектах России.

Майя Иванова