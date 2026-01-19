Следователи раскрыли серию убийств 18-летней давности в Челябинске

Следственные органы Челябинской области установили причастность 57-летнего жителя Коркино к серии убийств женщин, совершенных более 18 лет назад. Ему предъявили обвинение по п. «з» ч. 2 ст. 105 (убийство) и п. «в» ч. 4 ст. 162 (разбой) УК РФ, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

Преступления произошли в 2004-2007 годах в Металлургическом районе. Жителя Коркино сначала задержали по подозрению в совершении одного убийства. По данным следствия, в марте 2007 года за домом по улице Мира,102 прохожий обнаружил тело 35-летней челябинки с ножевыми ранениями. У потерпевшей была похищена сумка и сотовый телефон. Тогда найти преступника не удалось, из-за чего уголовное дело было приостановлено.

Повторно изучив дело, следователи вышли на коркинца, у которого в 2007 году обнаружили телефон убитой, но тогда он смог обеспечить себе алиби. Кроме того, сотрудники СК повторно опросили свидетеля — кондуктора, которая запомнила человека со следами крови на руках в общественном транспорте.

Во время расследования дела сотрудники СК нашли доказательства причастности коркинца к убийству еще четырех жительниц Челябинска в возрасте от 39 до 65 лет. Следствие полагает, что фигурант нападал на горожанок с ножом, когда они шли на работу или возвращались домой, в темное время суток. У двух погибших он похитил сумки. Сейчас коркинец находится в СИЗО. Расследование находится на завершающей стадии.

