В Башкирии могут дать право на бесплатную юридическую помощь в трудовых спорах

Жителям Башкирии могут дать право на бесплатные юридические услуги при рассмотрении споров о нарушении трудовых прав. Инициативу рассмотрит Курултай Башкирии.

Как сообщает пресс-служба регионального парламента, граждане смогут рассчитывать на бесплатную помощь Государственного юридического бюро Башкирии в случаях, когда работодатель отказывает в заключении трудового договора, не восстанавливает истца на работе и не выплачивает компенсацию морального вреда и заработок за время вынужденного прогула.

Парламентарии рассмотрят законопроект 22 января.

На сегодня бесплатную юридическую помощь по соответствующему республиканскую закону в Башкирии могут получить неработающие пенсионеры, инвалиды третьей группы, ветераны боевых действий, многодетные родители, пострадавшие в чрезвычайных ситуациях, жертвы политических репрессий, малоимущие граждане и граждане других льготных категорий.

Идэль Гумеров