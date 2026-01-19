ТАСС: Кабмин без замечаний поддержал проект о защите ветеранов СВО от увольнения

Правительство России без замечаний поддержало законопроект, который защищает участников боевых действий на Украине от сокращения на работе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

По закону те сотрудники, которые уходят на военную службу, могут вернуться на работу в течение трех месяцев после окончания службы. Трудовой договор приостанавливается, но рабочее место за ними остается. В новом законопроекте предлагается ввести соцгарантию для участников СВО на сохранение рабочего места при сокращении штата. При условии равной квалификации и производительности предпочтение будет отдаваться работникам из этой категории граждан.

«Выполнение задач в военных условиях связано с повышенным риском для жизни и здоровья, требует особого мужества,— отмечают авторы инициативы в пояснительной записке. — Предоставление данной категории граждан (участникам СВО.— “Ъ”) дополнительных социальных гарантий в сфере трудовых отношений являлось бы справедливой мерой признания их заслуг».

Законопроект внес председатель комитета Государственной думы по труду Ярослав Нилов (внефракционный депутат). Изменения предлагается внести в статью 179 Трудового кодекса РФ. Поправки коснутся тех, кто участвовал в боевых действиях в период мобилизации, военного положения и в военное время. Если законопроект примут, он вступит в силу с 1 сентября.