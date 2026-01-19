Над Черноземьем ночью сбили 60 беспилотников

Дежурные средства ПВО за ночь ликвидировали над Россией 92 беспилотника, в том числе 60 над Черноземьем. 31 БПЛА уничтожили над Белгородской областью, 25 — над Воронежской, три — над Тамбовской, один — над Курской. Это следует из сообщения Минобороны РФ.

Воронежский губернатор Александр Гусев рассказал, что ночью на тремя районами и одним городским округом были сбиты 24 дрона. Пострадавших и разрушений, предварительно, нет.

Курский оперштаб подтвердил данные оборонного ведомства. В Тамбовской области пока не прокомментировали ночные атаки.

По данным Минобороны, в ночь с 17 на 18 января над Черноземьем было ликвидировано 26 беспилотников: 23 — над Белгородской областью, два — над Курской, один — над Воронежской.

Алина Морозова