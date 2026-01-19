«Самара» потерпела самое крупное поражение в своей истории

В воскресенье, 18 января, в рамках Единой лиги ВТБ баскетболисты «Самары» в Екатеринбурге сыграли очередной матч в сезоне-2025/2026. Соперником стал местный «Уралмаш».

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Встреча завершилась со счетом 109:46 в пользу уральской команды. Баскетболисты «Уралмаша» повторили рекорд Единой лиги ВТБ. С такой же разницей в счете (63 очка) в 2014 году краснодарский «Локомотив-Кубань» разгромил эстонский «Калев» (114:51).

Баскетболисты «Самары» потерпели 20-е поражение в 21-м матче текущего сезона.

Андрей Сазонов