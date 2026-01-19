В Оренбургской области подрядчик не мониторил состояние подземных вод и не обслуживал два пункта
В Оренбуржье по результатам проверки исполнения законодательства о контрактной системе возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Подрядчик не выполнил работы по мониторингу за состоянием подземных вод на пунктах наблюдательной сети. Об этом сообщает прокуратура Оренбуржья.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
По информации надзорного ведомства, ФГБУ «Гидроспецгеология» заключило с подрядной организацией контракт на осуществление мониторинга за состоянием подземных вод. Подрядчик свои обязательства фактически не выполнил. На территории восьми муниципальных образований не проводились наблюдения за гидродинамическими и температурными режимами, а также не осуществлялось техническое обслуживание двух пунктов.
Указанные работы были оплачены заказчиком в полном объеме. Ущерб превысил 60 тыс. руб.