В Оренбургской области подрядчик не мониторил состояние подземных вод и не обслуживал два пункта

В Оренбуржье по результатам проверки исполнения законодательства о контрактной системе возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Подрядчик не выполнил работы по мониторингу за состоянием подземных вод на пунктах наблюдательной сети. Об этом сообщает прокуратура Оренбуржья.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По информации надзорного ведомства, ФГБУ «Гидроспецгеология» заключило с подрядной организацией контракт на осуществление мониторинга за состоянием подземных вод. Подрядчик свои обязательства фактически не выполнил. На территории восьми муниципальных образований не проводились наблюдения за гидродинамическими и температурными режимами, а также не осуществлялось техническое обслуживание двух пунктов.

Указанные работы были оплачены заказчиком в полном объеме. Ущерб превысил 60 тыс. руб.

Руфия Кутляева