Укусившую полицейского уфимку приговорили к двум годам колонии

Орджоникидзевский районный суд Уфы вынес приговор 33-летней местной жительнице, признанной виновной в применении насилия, не опасного для здоровья, в отношении представителя власти при исполнении должностных обязанностей (ст. 318 УК РФ).

Установлено, что в октябре 2025 года два сотрудника подразделения по делам несовершеннолетних сопровождали многодетную мать в отдел опеки районной администрации. Нетрезвая фигурантка уголовного дела ударила по лицу одного полицейского и укусила за руку другую сотрудницу.

Подсудимая признала вину.

Суд приговорил ее к двум годам колонии-поселения, отсрочив исполнение приговора до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.

Майя Иванова