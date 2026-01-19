В Оренбуржье выясняют обстоятельства ДТП, в котором погиб пешеход

В Сорочинске на ул. Калинина в темное время суток произошло ДТП с участием автомобиля марки «ВАЗ» и 65-летним пешеходом. Сотрудники полиции устанавливаю все обстоятельства произошедшего, сообщает полиция Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По предварительной информации, 40-летний водитель автомобиля двигался по ул. Калинина со стороны ул. Казакова в сторону ул. Энгельса. Он наехал на 65-летнюю женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте. После этого водитель «ВАЗа» наехал на препятствие (дерево), расположенное слева по ходу движения.

В результате ДТП пешехода скончалась от полученных травм в больнице. На момент аварии пешеход была одета в одежду черной цветовой гаммы.

Руфия Кутляева