Роскомнадзор оценил в 100% рост числа DDoS-атак за 2025 год

Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (подведомствен Роскомнадзору) зафиксировал во втором полугодии 2025 года более 15 тыс. DDoS-атак, рассказали «Ъ» в РКН. Всего за прошлый год произошло более 21 тыс. таких инцидентов, а в 2024 году этот показатель превысил 10 тыс. Рост год к году составил более 100%.

По оценкам ведомства, доля зарубежного вредоносного трафика «остается стабильно высокой». Основные страны—источники трафика — США, Германия, Великобритания, Нидерланды, Индонезия, Тайвань, Франция, Швеция. Эти страны — «ключевые мировые хабы хостинга и облачных услуг, что делает их удобной платформой для размещения элементов бот-сетей», пояснили в Роскомнадзоре.

По итогам 2025 года специалисты ИБ-компании Servicepipe зафиксировали увеличение числа DDoS-атак в 1,9 раза по сравнению с предыдущим годом, а количество задействованных ботнетов, по данным компании, выросло более чем на треть. В «Инфосистемы Джет» оценивают рост сетевых атак на 50% год к году, в «Лаборатории Касперского» — на 42%, а за неполный 2025 год в ГК «Солар» фиксировали рост ориентировочно в 30%.

