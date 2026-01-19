В Челябинской области тяжесть ДТП на федеральных трассах снизилась почти на 30%

В 2025 году на федеральных трассах в Челябинской области снизилось количество дорожно-транспортных происшествий, а также их тяжесть — на 28,8%. Кроме того, на 51,3% сократились серьезные последствия аварий, случившихся из-за плохого состояния и некачественной уборки дорог, сообщает ФКУ Упрдор «Южный Урал».

По сравнению с 2024 годом по Челябинской и Курганской областях на 5% сократилось общее количество аварий. Число раненых в них снизилось на 7,7%, а погибших — на 12,2%.

В пресс-службе Упрдора также отметили, что в новогодние выходныдля сокращения риска ДТП на дорогах Челябинской и Курганской областей работало полторы сотни единиц техники. Для обработки дорог использовали более 7,8 тыс. т противогололедных материалов, также было убрано более 1 тыс. т снега.

Ольга Воробьева