Владелец кунгурского кафе, в котором отравились 87 человек, предстанет перед судом

СУ СКР по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении владельца кунгурских кафе, в одном из которых некачественной едой отравились 87 человек. Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила дело в суд. Об этом сообщают пресс-службы СУ СКР и прокуратуры.

Следствием установлено, что индивидуальный предприниматель является владельцем трех кафе в городе Кунгуре. В период с 29 января по 30 января 2025 года в принадлежащем ему кафе Shaurma-kosmos некачественной едой отравились 87 человек. Им был установлен диагноз сальмонеллез и сопутствующие ему заболевания.

В ходе расследования уголовного дела выявлены многочисленные нарушения санитарных норм, среди которых отсутствие бактерицидного оборудования и несоблюдение поточности технологического процесса, в результате которого допущен прямой контакт между пищевыми заготовками и готовой пищевой продукцией. В мясе кур, используемом в кафе, и в местах его хранения обнаружена бактерия сальмонелла кишечная.

В ходе предварительного следствия был наложен арест на имущество обвиняемого на сумму более 800 тыс. руб.

