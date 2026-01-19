Уральца судили за подкуп на 6 млн рублей при заключении контрактов на ремонт

Суд в Первоуральске назначил штраф в 4 млн руб. 41-летнему местному жителю по ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп в особо крупном размере), сообщил старший помощник руководителя управления СКР по Свердловской области Александр Шульга. На указанные фигурантом банковские счета в качестве подкупа было перечислено около 6 млн руб. — деньгами он распорядился по своему усмотрению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Следствие установило, что в 2019-2024 годах он выполнял управленческие функции в коммерческой организации. Он должен был искать подрядчиков для ремонта, обслуживания оборудования и спецтехники, поставки запасных частей, выбирая наиболее выгодные предложения от контрагентов. На этом он нашел способ извлечь выгоду для себя: предложил знакомому директору компании по ремонту спецтехники сообщать о поступающих на предприятие предложениях от конкурентов. Директор мог бы корректировать свои предложения в сторону увеличения — подсудимый пообещал ему заключать контракты с его компанией. Фигурант настоял на том, чтобы половина суммы, добавленной директором компании к стоимости первичного коммерческого предложения, перечислялась ему в качестве незаконного вознаграждения. В течение пяти лет между двумя организациями было заключено более 700 договоров на ремонт и обслуживание техники, а также поставку запчастей более чем на 150 млн руб.

В ходе расследования были установлены обстоятельства произошедшего, допрошены свидетели, проанализирована документация, а на имущество фигуранта наложен арест. Он полностью признал вину. Суд также запретил ему на три года заниматься определенной деятельностью. «Противоправная деятельность фигуранта, ныне уже не работающего на предприятии, где он занимался откровенным вредительством, была выявлена и пресечена сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного главка полиции»,— сказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. В отношении директора компании уголовное преследование прекращено благодаря явке с повинной и активной помощи следствию.

Ирина Пичурина