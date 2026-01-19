Атмосферный фронт принесет в Петербург 19 января небольшой снег и гололед

Приближающийся к Петербургу атмосферный фронт, вытянувшийся в регион от приближающегося с северо-запада североатлантического циклона, сформирует погодные условия в городе 19 января. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптика, облачная гряда закроет небо плотной пеленой, места пройдет небольшой снег, очень высока вероятность гололеда. Столбики термометров в Петербурге покажут от -1 до -3 градусов.

Ветер будет дуть с запада со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление упадет и составит 774 мм рт. ст., что выше нормы.

Андрей Маркелов