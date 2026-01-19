«Трактор» проиграл «Авангарду» со счетом 2:5

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» уступил омскому «Авангарду» в домашнем матче. Встреча завершилась со счетом 2:5 в пользу гостей.

Матч прошел 18 января на ледовой арене «Трактор». В составе челябинской команды отличились Александр Кадейкин и Андрей Светлаков. Из «Авангарда» шайбы забили Дамир Шарипзянов, оформивший хет-трик, Максим Лажуа и Майкл Маклауд.

В турнирной таблице Восточной конференции КХЛ «Трактор» опустился с шестого на седьмое место. Следующий матч команда сыграет 24 января во Владивостоке с «Адмиралом».

Ольга Воробьева