В Челябинской области уровень преступности снизился на 8% в 2025 году

В 2025 году в Челябинской области было зарегистрировано 148,3 тыс. преступлений на 10 тыс. жителей. Показатель упал на 8,2% по сравнению с 2024-м, следует из рейтинга «РИА Новости».

Регионы в рейтинге ранжировали по количеству преступлений на 10 тыс. населения от наименьшего к большему. Челябинская область занимает 63 место.

Количество тяжких преступлений в регионе в прошлом году находилось на уровне 48,9 тыс. на 10 тыс. населения. Это на 1,9% меньше, чем в 2024-м. За год Южный Урал потерял в рейтинге одну позицию.

Лидерами списка с наименьшим числом преступлений стали Чечня (15,8 тыс. преступлений на 10 тыс. жителей; -3,5% к 2024 году), Ингушетия (37,4 тыс.; +3,1%) и Дагестан (41,6 тыс.; -2,3%). Последние места в рейтинге заняли Республика Карелия (183,3 тыс.; -15,4%), Забайкальский край (180,7 тыс.; -3,1%) и Республика Алтай (176,6 тыс.; 13,5%).

Виталина Ярховска